Prêté par la Juventus Turin au Paris Saint-Germain pour la saison, Moise Kean (20 ans) sera la doublure de Mauro Icardi.

Invité de la célèbre chaîne de télévision italienne, la “Rai”, le nouveau buteur du PSG est revenu sur cette décision et a préféré rejoindre le champion de France que de revenir chez le champion d’Italie. Il s’explique.

“Oui, j’aurais pu retourner à la Juventus, c’est vrai. Mais j’ai décidé avec ma famille d’aller au PSG. Paris, ce n’est pas la première fois pour moi. J’y suis déjà allé et j’ai aussi des proches qui y vivent. J’ai l’intention d’y faire beaucoup, ce sera une bonne expérience. Je suis jeune, je dois grandir et le faire avec de grands attaquants c’est important. J’apprendrai de leur expérience et de leur façon de jouer.” Déclare-t-il en étant très déterminé.