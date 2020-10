Touché par le coronavirus, Cristiano Ronaldo est toujours à l’isolement. Son coach en équipe nationale, Fernando Santos donne quelques nouvelles.

“On m’a dit que Ronaldo allait bien. Il a refait le test ce matin et cela a été confirmé. Il est évidemment allé en isolement hier soir après avoir fait le test, comme tous les joueurs. Hier, après avoir effectué le test, les joueurs sont allés dans leurs chambres. Puis le lendemain, nous avons eu les résultats. Demain, Cristiano et les autres joueurs seront à nouveau testés. Cristiano a été isolé des autres depuis le début et restera isolé. Il est dans sa chambre. Il dit qu’il veut jouer. Il nous parle depuis son balcon. Il est complètement asymptomatique. Il se sent bien. Il ne sait même pas ce qui lui est arrivé.” A-t-il révélé en conférence de presse avant le match contre la Suède ce mercredi soir.