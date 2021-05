Alors que la planète football s’arrache Erling Haaland, Manchester United a fait de Jadon Sancho sa priorité. Pourquoi ? Parce qu’il est anglais, pardi ! Il devrait être accessible entre 85 et 90 millions d’euros cet été, d’après la presse britannique.

Approché par Manchester United l’été dernier pour son petit prodige Jadon Sancho, le Borussia Dortmund avait sèchement rembarré les dirigeants Mancuniens en réclamant la coquette somme de 140 millions d’euros pour son international anglais. Mais lors du prochain mercato, la situation pourrait devenir bien différente. En grande difficulté financière, le BVB – qui lutte toujours pour une place en Ligue des champions la saison prochaine – sera dans l’obligation de vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Plusieurs noms seraient déjà sur la liste d’après le magasine allemand Kicker, dont celui de Jadon Sancho.

Ce lundi, les dirigeants du club ont confirmé qu’Erling Haaland ne quittera pas Dortmund cet été. Une décision forte qui pourrait impacter l’avenir de Jadon Sancho. À en croire Sky Sport, les jaunes et noirs auraient revu leurs exigences à la baisse et ils réclameraient désormais entre 85 et 90 millions d’euros pour laisser filer Sancho. Toujours intéressé par son profil, Manchester United pourrait donc revenir à la charge cet été pour tenter de le recruter. À défaut de casser sa tirelire sur Erling Haaland, les Red Devils pourraient se servir de l’argent mis de côté pour le transfert du Norvégien pour s’offrir les services de son coéquipier.