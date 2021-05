Les rumeurs concernant Erling Braut Haaland ne s’arrêtent pas. Le Bayern est agacé et réfute toute possibilité de voir débarquer le prodige norvégien en Bavière. Les Munichois n’en veulent pas car… il est trop cher !

Le Bayern Munich est agacé et n’en peut plus des rumeurs circulant sur Erling Braut Haaland. Malgré l’éclosion du prodige norvégien en Bundesliga et les transactions habituelles entre Dortmund et Munich, le Bayern insiste sur le fait que le club n’est pas intéressé par le joueur. Mais ce n’est pas le talent du Norvégien qui pose problème… c’est son prix !

Oliver Kahn, membre du conseil d’administration du Bayern Munich et futur président du club a été interrogé sur le cas du Norvégien. Dans un entretien accordé à Bild, il déballe tout. Le club bavarois ne veut pas d’Haaland et de son prix démesuré. Robert Lewandowski leur suffit bien largement : « Celui qui en parle encore n’a toujours pas compris la situation. Pour s’adjuger les services d’un tel joueur, il faudrait que le Bayern débourse plus de 100 millions d’euros. C’est inimaginable pour le Bayern. […] En plus de ça, nous avons déjà Robert. Il lui reste encore deux de contrat et enchaîne des prestations incroyables. Nous n’avons pas besoin d’Haaland. »

Il paraît désormais clair que si le Norvégien quitte le Borussia Dortmund, il quittera également la Bundesliga et l’Allemagne.