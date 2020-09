Arturo Vidal n’est plus un joueur du FC Barcelone.

Le FC Barcelone et l’Inter de Milan ont trouvé un accord concernant le transfert d’Arturo Vidal. Le club italien versera 1 million d’euros en variables au Barça. Arturo Vidal est arrivé au Barça en 2018. En deux saisons passées au Camp Nou, le milieu chilien a remporté la Liga, son 8ème titre de championnat national personnel consécutif, au sein de trois pays. Il a aussi soulevé la Supercoupe d’Espagne.

Il a disputé 96 matches (66 en Liga, 10 en Coupe du Roi, 18 en Ligue des Champions et 2 en Supercoupe d’Espagne). et termine avec un bilan de 12 buts et 10 passes décisives en blaugrana. “Le FC Barcelone remercie publiquement le joueur pour son engagement et lui souhaite bonne chance pour l’avenir”, a indiqué le club catalan dans un communiqué publié sur son site internet.