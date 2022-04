A la lutte pour le titre en Serie A, le Milan AC a retrouvé son ambition d’antan et se lance d’ores et déjà dans son prochain mercato estival. Un marché des transferts à consonnance lilloise.

Leader de Serie A avec 66 points au compteur, le Milan devance de peu la concurrence formée du Napoli (2ème, 63 pts), de l’Inter (3ème, 60 pts) et de la Juventus Turin (4ème, 59 pts). De retour sur le devant de la scène, le club lombard ne veut plus être déchu de son trône et compte bien se renforcer de manières intelligentes et significatives lors de la prochaine période de transferts. Déjà fourni par Mike Maignan, Rafael Leao, Fodé Ballo-Touré et Simon Kjaer, le vestiaire milanais pourrait perpétuer sa métamorphose à consonnance lilloise cet été.

Selon les dernières rumeurs de transferts, Sven Botman et Renato Sanches sont tous deux tombés dans les filets de Paolo Maldini et du Milan AC. Les Dogues auraient déjà conclu des accords de principe avec l’écurie lombarde et il ne resterait plus qu’à négocier avec la direction du LOSC. Une tâche ardue qui pourrait néanmoins se conclure rapidement au vue des finances lilloises et des bons de sortie accordées ici et là. Mais ces rumeurs, qui sont notre lot quotidien depuis plusieurs semaines voire mois, sont aujourd’hui complétées par une information de dernière minute. Le Milan AC aurait fait de Divock Origi, lui aussi passé chez les Dogues, le remplaçant désigné d’un Zlatan Ibrahimovic vieillissant.

Désireux de quitter les Reds afin de relancer une carrière au point mort, le Belge pourrait s’envoler direction l’Italie. Selon les informations de la presse britannique, le buteur de 26 ans serait dans le viseur du Milan AC et de l’Inter Milan. Une opportunité qu’il ne manquera pas de saisir alors que Liverpool lui offrirait un bon de sortie.