Cible de toutes les critiques depuis l’élimination précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Neymar serait dans une mauvaise passe. Un mal-être dont se contrefout Daniel Riolo qui exige son départ immédiat.

« Les supporters du PSG n’en ont rien à cirer des simagrées de Neymar. C’est “dégage et lâche-nous, parce que tu es en train de pourrir le club.” Les supporters du PSG n’en ont rien à cirer qu’il n’aille pas bien, de son documentaire Netflix et tout. Il faut lui signer son chèque et qu’il parte. Il est en train de faire beaucoup de mal à l’intérieur du club« , a fustigé Daniel Riolo sur les antennes de RMC.

Débarqué dans la capitale parisienne pour 222 millions d’euros en août 2017 en provenance du FC Barcelone, le Brésilien n’est pas parvenu à faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Entre blessures et désillusions sportives, Neymar serait au bord du gouffre.

