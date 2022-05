Pisté par de nombreuses écuries, notamment en Serie A, Milik ne quittera pas l’OM cet été en cas de qualification pour la Ligue des champions.

Toujours dans le flou concernant l’avenir de Boubacar Kamara et William Saliba, l’Olympique de Marseille ne devrait pas avoir de soucis à se faire pour son buteur Arkadiusz Milik. Un temps annoncé sur le départ, le Polonais a confirmé dans un long entretien accordé à nos confrères de Onze Mondial son intention de disputer la Ligue des champions sous les couleurs de l’OM. Un objectif à porté de main des hommes de Jorge Sampaoli, actuellement 2e de Ligue 1 avec 3 points d’avance sur le Stade Rennais et l’AS Monaco.

« Je pense que l’OM est un très bon club, bien organisé. C’est un club à très gros potentiel, il n’y a qu’à voir le stade toujours plein à craquer avec des fans passionnés. Tout ce qu’il nous manque, c’est des résultats sur le terrain. J’espère qu’on sera bientôt là où l’on veut être. Je m’attendais à trouver ce type de club avant de venir, Pablo m’avait très bien tout expliqué. Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. C’est notre objectif cette saison, je ne peux pas dire qu’on est proche d’y arriver parce que le classement est très serré. Mais c’est ce qu’on veut, c’est la meilleure compétition du monde et pour y participer, tu dois le mériter sur le terrain. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. »