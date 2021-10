Victoire ce vendredi soir 3 buts à 1 pour Cologne face au Greuther Fürth dans le match d’ouverture de la 6e journée de Bundesliga.

Mené 1-0 à la 7e minute de jeu avec un but de Meyerhöfer, le FC Cologne s’est rattrapé et a totalement retourné la situation. 50e minute de jeu, les locaux ont égalisé par l’intermédiaire d’Andersson. C’est ensuite l’ancien milieu de terrain du MHSC qui a libéré les siens avec un doublé aux 55 et 89e minutes de jeu. Au classement, Cologne se retrouve 6e avec 12 points, alors que le Greuther Fürth est désormais dernier avec un seul petit point.