Champion du monde en titre et désormais aux commandes du championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton s’est confié. Le Britannique révèle au passage qu’il aurait aimé conduire chez Ferrari.

Lors d’un entretien accordé à « Sky Sports », le pilote de l’écurie Mercedes est revenu sur sa carrière et les moments de doutes mais aussi de joies. Cependant, il a un petit regret. « Pendant de nombreuses années lorsque je venais à Monza, je marchais à côtés des fans et je pouvais les entendre dire « Viens chez Ferrari! ». Cela m’a réchauffé le cœur, mais c’est assez incroyable de ne jamais avoir piloté pour Ferrari depuis tant d’années, parce que c’est un rêve pour tout le monde, un objectif à atteindre. » a déclaré le leader du championnat.

Avant de terminer : « Cela n’a jamais vraiment été possible et je ne saurai jamais exactement pourquoi. Je leur souhaite le meilleur et dans mon futur proche je continuerai à les empêcher de remporter le championnat du monde. La couleur rouge est…toujours rouge. J’ai quand même quelques Ferrari à la maison et je peux les conduire, mais pas la Ferrari F1. » La saison prochaine, il ne pourra pas rejoindre la Scuderia, car il a signé un contre de deux saisons avec son écurie actuelle Mercedes.