C’est ce qu’on appelle être lucide. Capitaine du MHSC, Téji Savanier réalise une très belle saison avec son équipe depuis le début de saison, en étant auteur de 3 buts en 4 rencontres. Mais est-ce que cela pourrait suffire pour que Didier Deschamps fasse appelle à lui lors du prochain rassemblement des Bleu ? Savanier n’y croit pas.

« Est-ce que je crois en mes chances d’être sélectionné ? Non, il y a de très bons joueurs dans l’équipe. Ce serait un rêve d’être appelé. Ça reste dans un coin de ma tête. Je n’aime pas trop parler de ça, je préfère vivre à fond le moment présent. (…) Il y a des joueurs qui jouent dans de grands clubs européens, ils jouent la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. C’est plus facile pour eux. Je me concentre sur mon club. Si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Mais ce n’est pas une obsession dans ma tête, sinon je vais aller droit dans le mur », a répondu Savanier dans une interview accordée à RMC.

Pas de faux-espoirs, donc, avant la révélation de la liste de Didier Deschamps ce jeudi soir.