Dans le radar de nombreux clubs car, libre en juin prochain, Antonio Rüdiger s’est confié sur sa situation contractuelle.

S’il ne prolonge pas à Chelsea, Antonio Rüdiger sera sans doute l’une des attractions du prochain mercato. En fin de contrat chez les Blues, il voit sa côte grimper au Bayern de Munich et au Real Madrid. Dans un entretien pour le Guardian, il a tout mis au clair.

« La chose la plus importante est que je me sens heureux ici. Je pense que si les gens me regardent, ils peuvent voir que je suis heureux. A propos de la situation contractuelle, je parle avec le club. Cela ne regarde personne. J’avais dit qu’après l’Euro, il y aurait des discussions. Il y a eu une discussion entre Marina et mon agent. Nous sommes dans la même situation, rien n’a changé. Je n’ai rien à voir avec toutes les spéculations sur mon avenir. Ce n’est pas dans mon esprit, je suis concentré sur ce que je fais ».