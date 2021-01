Candidat à la présidence de la Fédération Française de Football, Michel Moulin a indiqué dans une interview au Figaro qu’il était prêt à imposer Karim Benzema en sélection. Dans un entretien accordé à l’AFP, l’homme d’affaires a voulu rassuré après cette sortie méditatique.

« Bien entendu, c’est le sélectionneur qui sélectionne. Par contre, quand on parle de management, c’est le rôle du patron de réunir Monsieur Deschamps, Monsieur Benzema et de faire la paix à un moment donné. On ne peut pas se priver d’un garçon qui est peut-être le meilleur attaquant qu’on ait jamais eu en France. C’est ça que je veux dire : le président de la Fédération doit s’impliquer dans un dossier comme celui-là. Il doit aimer les joueurs, être avec eux au lieu d’être contre eux », a souhaité mettre au clair le candidat à la FFF.