Didier Deschamps est revenu en conférence de presse sur le choix de sélectionné Ruben Aguilar avec les Bleus.

« Je vous laisse croire à ce qui est écrit si vous le voulez. Ruben Aguilar est là. Il fait partie des 26 joueurs présents. C’est un poste où il y a beaucoup de joueurs mais au niveau international il y a peu d’expérience. C’est un poste où les joueurs ne sont pas toujours formés à ce poste mais replacés. Ce n’est pas un choix par défaut mais je voulais avoir un autre latéral avec Dubois. Pavard comme cinq ou six joueurs ne seront pas disponibles contre la Finlande. Aguilar est bon dans l’aspect défensif. Il a beaucoup d’énergie et un gros volume. Il possède une bonne marge de progression et aura l’occasion de découvrir les Bleus et peut-être du temps de jeu », a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France.

Avant de confirmer que Steve Mandanda sera titulaire contre la Finlande : « Si je vous l’ai envoyé c’est par ce qu’il commencera contre la Finlande. Il doit avoir le record de sélections en présence mais en terme de sélection pure, il a moins joué. Pour un gardien les années posent moins problème. A lui de maintenir son niveau de performance. Il ne subit pas les événements et tire le groupe vers le haut en club comme en sélection. » Et enfin de parler des nouveaux dans le groupe des Bleus : « C’est lié aux performances des uns et des autres. Quand ils sont dans les 23, ils peuvent jouer. J »ai toujours pratiquer cette émulation et cette oxygénation à côté du noyau dur. C’est bien d’avoir une ossature ainsi que de nouveaux joueurs. Certains ne reviennent pas et d’autres mettent un bien et parviennent à s’installer. Certains joueurs ne seront pas disponibles pour l’Euro et c’est bien d’avoir pu voir d’autres joueurs pendant deux ans. Après je fais mes choix sur le moment, ils seront différents en mars. »