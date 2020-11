Moqué sur les réseaux sociaux, la coupe cheveux de Payet ne laisse pas indifférent. Même Pierre Ménès s’en est mêlé.

Journaliste sportif, jongleur professionnel, Dora l’exploratrice et maintenant chroniqueur mode. Pierre Ménès a décidément toutes les cordes à son arc. Alors non, le consultant n’est pas de ceux à attaquer Dimitri Payet sur son poids cette saison. Et ce, malgré un début d’exercice compliqué, et assez poussif du milieu offensif de l’OM. Pour le coup, c’est plutôt la coupe de cheveux de l’international Français qui dérange le journaliste.

Depuis, la défaite à Porto depuis une semaine, en Ligue des Champions, Payet arbore une coupe toute en relief et en boulettes, qui n’est visiblement pas au goût de tout le monde. « Quand on voit les cheveux de Payet… Je fais une vanne, mais quand tu rentres sur le terrain avec une coupe de cheveux pareille, quel signal t’envoies à tout le monde ? À tes coéquipiers, tes supporters. C’est n’importe quoi. Bien sûr qu’il fait ce qu’il veut, mais c’est aussi le rôle de l’entraîneur… » Alala, sacré Pierre Ménès.