Pour pallier le départ de Pascal Dupraz cet été, l’ASSE a choisi de miser sur Laurent Batlles comme futur entraîneur.

Relégué en Ligue 2 hier soir après la défaite aux tirs au but face à l’AJ Auxerre (1-1, 4-5 aux tab), l’AS Saint-Étienne va avoir le droit à son lot de changements. Le premier devrait être sur le banc de touche avec le départ de Pascal Dupraz, dont le contrat ne sera pas prolongé le 30 juin. Arrivé en sauveur à la tête des Verts, l’ancien entraîneur du TFC n’a pas réussi à réitérer l’exploit.

Et d’après les informations de L’Equipe, le successeur de Pascal Dupraz est déjà tout trouvé. Le quotidien sportif assure dans son édition du jour que le triumvirat de l’ASSE – composé de Jean-François Soucasse (président-exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (Directeur Général adjoint délégué aux activités sportives) – travaille déjà en coulisses pour convaincre Laurent Batlles de prendre les rênes de l’équipe en Ligue 2. Libre de tout contrat depuis son départ de Troyes, le tacticien de 46 ans aura pour objectif de faire revenir les Verts dans l’élite le plus rapidement possible. Reste à savoir ce dernier acceptera l’offre de l’ASSE.