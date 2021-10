Le Borussia Dortmund a vécu une semaine cauchemardesque. Etrillé 4 buts à 0 mardi soir par l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, le club de la Ruhr vient de perdre sa star Erling Haaland pour quelques semaines.

Gros coup dur pour les Marsupiaux qui ne pourraient pas compter sur leur buteur norvégien pour le match du week-end et le déplacement à Bielefeld ce samedi après-midi. En conférence de presse, c’est Marco Rose qui a annoncé que le BVB allait se présenter sans son meilleur buteur. « Il ne jouera pas et sera absent pendant quelques semaines en raison d’une blessure à la hanche. » Haaland devrait être éloigné des terrains durant quelques semaines, lui qui revenait tout juste d’une blessure et qui a signé son retour le week-end dernier avec la réception de Mayence en championnat. Rappelons qu’il a inscrit 13 buts en 10 rencontres depuis le début de la saison 2021-2022.