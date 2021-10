Buteur mardi avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à Leipzig, Kylian Mbappé est revenu sur le match et se rend bien compte que l’équipe ne joue pas bien.

« Je suis là pour aider le club, pour jouer du mieux possible. Si je suis bon, c’est que mes coéquipiers m’ont mis dans les meilleures conditions. On repart avec la victoire et c’est le plus important dans une poule très compliquée. Ce n’est pas une excuse. Des joueurs n’ont pas été là plusieurs fois cette saison. On est laborieux en championnat mais on est à neuf victoires en dix matchs, avec une défaite à Rennes dans des circonstances déplorables. On doit faire mieux. Pour l’instant, on ne joue pas bien, on gagne. Il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement. » Avait déclaré l’attaquant français, qui a loupé le penalty du 4-2 dans les arrêts de jeu.