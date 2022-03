Avec un risque presque certain de perdre Erling Haaland cet été, Dortmund explore les pistes pour son remplaçant. Et après Adeyemi, c’est un attaquant de Chelsea qui les intéresse.

En effet, d’après Sky Sport Deutschland, c’est l’attaquant allemand de Chelsea Timo Werner qui serait le remplaçant d’Erling Haaland.

En difficulté à Londres, le joueur de 25 ans envisage de quitter Chelsea et serait pour un retour en Allemagne. Formé à Stuttgart, Timo Werner a signé à Chelsea en 2020 après un passage au RB Leipzig. Après une saison et demie à Londres, il totalise 18 buts et 13 passes décisives en 75 matchs.