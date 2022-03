Alors que l’avenir de William Saliba semblait se dessiner loin de l’OM, L’Equipe nous apprend que finalement le défenseur d’Arsenal pourrait rester sur le Vieux Port plus longtemps que prévu.

Alors que Longoria rêve de conserver William Saliba à l’OM, L’Equipe nous apprend que ce serait bel-et-bien possible. Pour cela le quotidien évoque deux discussions que Marseille doit mener en parallèle.

Premièrement convaincre Saliba : Une éventuelle qualification en Ligue des Champions et l’assurance d’être indiscutable pourrait complètement charmer le jeune défenseur.

Deuxièmement convaincre Arsenal : Alors que Ben White et Gabriel semblent totalement indiscutables, les Londoniens pourraient céder le joueur contre une offre supérieure à 30 millions d’euros face au profil prometteur de Saliba. L’option la plus réaliste reste donc celle d’un nouveau prêt, « mais il sera payant et bien plus cher que cette saison », lance L’Équipe.