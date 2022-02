Mats Hummels, défenseur central du Borussia Dortmund, était furieux après la défaite de son équipe, 4-2, contre les Rangers, en barrage aller de Ligue Europa.

Mats Hummels est en colère. Son équipe, le Borussia Dortmund s’est incliné, 4-2, contre les Rangers lors des barrages aller de Ligue Europe et devra inscrire au minimum deux buts pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la C3: « Si vous regardez le match de Leverkusen (défaite 2-5), nous avions encaissé quatre buts après avoir perdu inutilement le ballon. Ce soir (jeudi), cela a encore été le cas sur le premier, le deuxième et le quatrième but. Je pense que nous savons quel est notre problème. Le coach le mentionne assez souvent. Nous jouons un football absurde, un football illogique et nous rendons nos adversaires si forts. En jouant de cette façon, nous allons parfois gagner et parfois perdre, mais sur l’ensemble des matchs, nous n’aurons pas de succès », a déploré l’arrière du BvB sur les antennes de Sky Germany.