Fin du multiplex de la 7e journée de la Bundesliga ce samedi après-midi avec les résultats des quatre matchs dont les victoires du Borussia Dortmund ou encore le SC Fribourg.

Sans Erling Haaland, le club de la Ruhr a marqué par Raphaël Guerreiro (10e sur penalty) et Julian Brandt (51e), contre un but d’Andi Zeqiri pour les visiteurs (35e). Deuxièmes du classement avec 15 points, les joueurs de Marco Rose reviennent provisoirement à une longueur du Bayern Munich. Wolfsburg a cédé à domicile contre le Borussia Mönchengladbach (1-3) sur des buts de Breel Embolo (5e), Jonas Hofmann (7e) et Joe Scally (95e), pour une seule réalisation de Luca Waldschmidt (25e). La formation de Mark van Bommel recule à la cinquième place.

Dans les autres rencontres, Fribourg l’emporte sur le terrain du Hertha Berlin (2-1) et Stuttgart gagne à la maison contre Hoffenheim (3-1).