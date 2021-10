Avant le match de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, Jocelyn Gourvennec se confie devant la presse. Il s’attend à un très gros choc ce dimanche à partir de 17 heures.

« Contre l’OM, ce sera un match intense, contre une équipe intense. Marseille met beaucoup de rythme beaucoup d’intensité. C’est un gros match et leur effectif a beaucoup bougé et ils sortent de deux nuls et une défaite sur les trois derniers matchs. En face, il a y beaucoup de talents, Payet, Ünder belle découverte ou encore Bamba Dieng en pointe c’est très fort. Ils ont cette capacité à être tranchants et bons offensivement. Après nous avons aussi des arguments à faire valoir et il faudra qu’on soit aussi à un très très bon niveau pour l’emporter chez nous et continuer notre redressement en Ligue 1. » A confié le coach des Dogues.