Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc évoque le dossier Julian Brandt qui intéresserait de près les Gunners d’Arsenal.

Interviewé par le média allemand « Bild », celui qui dirige le sportif au BVB ne ferme pas complètement la porte aux Gunners concernant l’avenir de son milieu offensif et international allemand. « J’ai lu ça aussi, je ne peux pas en dire plus. Il n’y a rien sur la table, même pas dans le fax. » Acheté au Bayer Leverkusen pour la somme de 25 millions d’euros à l’été 2019, Julian Brandt est sous contrat jusqu’en juin 2024 et a disputé 22 matchs toute compétitions confondues depuis le début de saison. Affaire à suivre…