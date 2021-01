C’est fait Mauricio Pochettino est désormais le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Ancien joueur du PSG mais aussi de l’Espanyol de Barcelone, il vient avec des ambitions et notamment offrir la première Ligue des Champions de l’histoire au club de la capitale.

Après cette arrivée, l’ancien défenseur espagnol du PSG, Cristobal connaît bien le nouvel entraîneur du PSG et pense que ce dernier est en mesure de gagner la Ligue des Champions avec les partenaires de Neymar et Mbappé.

« Je suis certain qu’avec lui Paris peut remporter la Ligue des champions, oui. C’est quelqu’un avec des idées très claires et beaucoup de personnalité. « Il sait manager un vestiaire. Et ça c’est important dans une équipe qui a autant de stars du football actuel, a poursuivi l’ex-défenseur de Paris. Il a la personnalité et l’autorité pour fédérer les ego qu’il peut y avoir dans un tel vestiaire. » Confie l’ancien défenseur central.