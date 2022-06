Malgré la concurrence de Donnarumma, Keylor Navas sera bien au PSG la saison prochaine.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain l’été dernier, Keylor Navas a vu son temps de jeu réduire drastiquement. Une situation qui a affecté le Costaricien, mais qui ne devrait pas l’empêcher de continuer son aventure en Ligue 1. Dans son édition du jour, Le Parisien assure en effet que l’ancien portier du Real Madrid ne quittera pas le club cet été. Le vétéran de 35 ans fait l’unanimité dans le vestiaire et ne dispose d’aucune offre équivalente à celle du PSG sur le marché, que ce soit financièrement ou sportivement.

Au micro d’Amazon Prime Vidéo, Navas avait déjà clairement indiqué son intention de rester au PSG : « Si je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer ! » Reste à savoir si le rôle de doublure, qui devrait lui être attitré la saison prochaine, conviendra au Costaricien. À noter que Le Parisien annonce aussi que Sergio Ramos ne partira pas lors du prochain mercato. Le défenseur espagnol sera bien au PSG la saison prochaine.