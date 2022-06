Aux dernières nouvelles, Mbappé aurait accepté de prolonger au PSG pour un salaire de 50 millions d’euros par an.

Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, la question de l’argent fait logiquement irruption dans le débat. Pour cause, la presse espagnole annonçait une offre record de la part du Qatar pour éloigner le Français du Real Madrid. Un nouveau contrat à 100 millions d’euros par an avec une prime à la signature de 300 millions d’euros. Des chiffres fous, mais ouvertement démentis par le président Nasser Al-Khelaïfi ce lundi en conférence de presse. « Jamais on n’a donné les chiffres. Mais ce n’était pas le plus important (dans sa décision, ndlr). Le plus important, c’était le projet sportif. Le club en Espagne aurait pu le payer plus. »

Selon Marca, l’offre du PSG serait moitié ‘moins’ impressionnante. Le média espagnol évoque en effet un salaire de 50 millions d’euros par an pendant trois ans, plus une grosse prime à la signature – dont le montant n’a pas encore fuité. En comparaison, le Real Madrid offrait 30 millions d’euros par an au prodige de Bondy, mais pour un contrat de cinq ans. De son côté le journaliste Loïc Tanzi confirme cette tendance, puisqu’il parle d’un salaire légèrement supérieur à celui de Neymar et Lionel Messi. Pour rappel, le Brésilien était jusque-là le joueur le mieux payé du vestiaire avec un salaire avoinant les 4 millions d’euros par mois, soit près de 48 millions d’euros brut par an.