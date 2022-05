Pour doubler le Real Madrid sur le dossier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait fait une nouvelle offre absolument pharaonique.

Si depuis de longs mois la tendance envoyait plutôt Kylian Mbappé dans les bras en fin de saison, tout les cartes ont été rebattues en quelques jours à peine. Pour être plus précis, c’est même le Paris Saint-Germain qui a repris le dessus sur les Merengues. Et à en croire les informations d’Eurosport en Espagne la raison est toute simple : un nouveau contrat en or massif venu tout droit du Qatar. Le média assure en effet qu’en prolongeant au PSG, Mbappé va toucher la coquette somme de 100 millions d’euros par an, en plus d’une prime à la signature record de 300 millions d’euros. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête…

En attendant de découvrir les détails du prochain contrat de Kylian Mbappé, on devrait apprendre ce week-end la décision finale du Français et de son entourage. RMC Sport estime que le prodige de Bondy se prononcera samedi, tandis que d’autres sources évoquent plutôt une annonce officielle ce dimanche dans l’émission Téléfoot. Le dénouement est proche !