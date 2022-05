Pour convaincre Mbappé de snober le Real Madrid, le PSG semble prêt à faire d’énormes sacrifices.

Plus les jours avancent et plus le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid semble s’éloigner. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, le Français pourrait finalement mettre en attente le géant merengue. D’après les informations du journaliste espagnol Edu Aguirre, confirmée dans la foulée par Romain Molina, le PSG aurait notamment proposé à Mbappé de devenir le « propriétaire de leur projet sportif ».

Pour faire simple, en prolongeant son contrat à Paris, le joueur de 23 ans aura les pleins pouvoirs et il pourrait même gagner le luxe de choisir le prochain entraîneur de l’équipe. Vivement critiqué malgré le 10e titre de l’histoire du club, Mauricio Pochettino ne devrait pas avoir les faveurs du prodige de Bondy. Au PSG, Kylian Mbappé pourrait d’ailleurs devenir le joueur le mieux payé de la planète avec un salaire annuel dépassant la barre des 50 millions d’euros. Affaire à suivre…