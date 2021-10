Avant la demi-finale de la Ligue des nations entre l’Equipe de France et la Belgique à venir ce jeudi soir, Raymond Domenech s’est confié auprès de la « RTBF ».

L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France est revenu sur le dernier Euro 2020 et il a trouvé la raison du fiasco des tricolores éliminés en huitièmes de finale par l’équipe suisse après la séance de tirs aux buts. Selon lui , c’est Karim Benzema qui en est la raison majeure.

« La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre, c’est sa philosophie, son ADN. Alors c’est vrai qu’on a du potentiel offensif avec des garçons comme Kylian Mbappé, Antoine Griezman, et Karim Benzema, mais ne vous y trompez pas : Benzema, au Real, il est dans une équipe qui attend bas devant son but, joue le contre, et Karim est capable de jouer dans ce registre-là, d’être un point d’appui, de garder le ballon. Et Kylian, au PSG, ce système de jeu, c’est la base. A l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie profonde de l’EDF et les attentes suscitées par le retour de Karim. »