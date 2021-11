Les supporters peuvent souffler : Dimitri Payet ne compte pas partir. Étincelant sous les couleurs marseillaises depuis le début de la saison, le joueur s’est confié dans un live Twitch sur son avenir.

« Le jour où je ne serais plus heureux, c’est le jour où j’arrêterai. (…) Je sais que je terminerai ici. (…) C’est pas demain que je vais m‘arrêter. J’aime jouer ici. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer le plus possible. », a-t-il déclaré en live sur le plateforme.

« Je veux rester proche du club et l’aider à grandir encore plus. Mais je ne me suis pas posé des questions sur mon rôle. Je ne suis pas encore là. Je suis encore joueur. Je jouerai mon rôle jusqu’à la fin. »

Dimitri Payet, dont le contrat expire en juin 2024, a été auteur de 7 buts et 4 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.