Ce jeudi 16 décembre, la LFP et le gouvernement se sont réunis afin de discuter et de mettre en place des mesures capables d’éviter d’autres débordements en Ligue 1 comme en Ligue 2. Parmi les mesures prises figurent celle indiquant que tous jets de projectiles sur un arbitre ou sur un joueur entraînera l’arrêt de la rencontre. Une bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré qui prend la défense de Dimitri Payet.

« Enfin ! Ça fait un moment que je préconise ça. Si l’un des joueurs, en l’occurrence Dimitri Payet, reçoit un projectile, le match doit être arrêté. Je n’attends pas la décision des représentants, des officiels, de l’arbitre. Tu ne peux pas jouer, ce n’est pas possible. Il n’y a que ceux qui n’ont pas joué au foot qui ne peuvent pas comprendre. Non seulement Dimitri Payet est en situation difficile, mais ses partenaires aussi, donc le match n’est plus le même. C’est une mesure qu’on attend depuis très longtemps et c’est enfin arrivé. Mentalement, ce n’est plus le même joueur après ça et ses partenaires sont soit choqués, soit énervés. Ils n’ont plus envie de jouer au foot« , a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse.