Eliminé de toutes compétitions européennes, l’Atlético de Madrid souhaiterait se séparer de Thomas Lemar, Rodrigo De Paul, Yannick Ferreira-Carrasco et Joao Félix.

Toujours sous la houlette de Diego Simeone depuis le 23 décembre 2011, l’Atlético de Madrid semble foncer droit dans le mur. Déjà dépassés dans la course en Liga, les Colchoneros ont été éliminés de toutes compétitions européennes en cours de semaine. Une désillusion aux lourdes conséquences. Fragilisé, le technicien uruguayen conserve la confiance de sa présidence et tente de prévoir son futur à ses côtés. Des renforts seraient notamment attendus à trois postes, un défenseur central, un arrière droit et un milieu de terrain. Mais avant de s’offrir ses nouvelles recrues, un grand ménage est prévu chez les Colchoneros.

Selon les révélations de la Cadena Ser, l’élimination en Ligue des Champions pousse l’Atlético de Madrid a revoir ses plans et des départs, dès janvier, sont attendus. Quatre noms auraient été cochés. Joao Félix, Thomas Lemar, Rodrigo de Paul et Yannick Ferreira-Carrasco seraient invités à prendre la porte afin de renflouer les caisses. Les millions sont attendus à Madrid.