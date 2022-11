Placé sur le banc par Antoine Kombouaré, Ludovic Blas a eu du mal à le digérer avant de faire son apparition sur la pelouse, en cours de rencontre.

« Je ne suis pas fatigué, ce sont les choix du coach parce qu’on sait très bien que le maintien reste la priorité. Il a décidé de me mettre sur le banc. Je n’étais pas heureux mais je me suis dit que c’était comme ça et que si j’entrais je devrais essayer de faire la différence. Je me suis retrouvé au cœur du jeu. J’étais étonné parce que j’étais assez seul dans cette zone-là. J’ai donc pris énormément de plaisir en recevant la balle entre les lignes. J’arrive à faire marquer Mostafa Mohamed et je suis récompensé de ces efforts », a confié Ludovic Blas en zone mixte.

Retenu par le FC Nantes cet été alors qu’il pouvait s’envoler en direction du LOSC, Ludovic Blas rend bien la confiance qui lui a été accordée. Meneur offensif des Canaris, le Français de 24 ans a déjà disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues pour 3 buts et 4 passes décisives au compteur, faisant de lui un élément indispensable du système d’Antoine Kombouaré.