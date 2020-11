Hospitalisé depuis vendredi, Diego Maradona doit subir une intervention chirurgicale d’urgence au cerveau.

La situation est plus que préoccupante pour la star argentine du ballon rond. Hôspitalisé à plusieurs reprises au cours de sa vie tumultueuse, il n’avait jamais eu à affronter un incident physique d’une telle gravité. Il doit être opéré en urgence pour un caillot de sang dans le cerveau.

« Son problème, c’est l’alcool »

Diego Maradona souffre officiellement d’anémie et de déshydratation. Mais pour son ex-compagne, Rocio Oliva, l’origine de ses maux ne fait aucun doute : c’est l’alcool.« Le bilan de santé consiste à le libérer pendant plusieurs jours de sa consommation d’alcool et à le guérir, assène-t-elle. Il est déshydraté, car il ne boit pas d’eau. Il boit beaucoup d’alcool et rien d’autre. C’est aussi une dépression et une série de choses. L’alcool vous déprime. » « Le problème de Diego est l’alcool, insiste Rocio Oliva. C’est de notoriété publique. Diego continue de boire de l’alcool, celui qui dit que non est un menteur. Il doit être hospitalisé pour sa dépendance à l’alcool. »

Avant cette aggravation, Diego Maradona voulait quitter rapidement quitter l’hôpital. Il n’avait manifestement pas conscience de la situation…