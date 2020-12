L’entraîneur des Bleus et d’autres personnalités des Alpes-Maritimes ont chanté un hymne en soutien des sinistrés des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie.

Non, vous ne rêvez pas, c’est bien Didier Deschamps qui a poussé la chansonnette ce week-end, mais pour la bonne cause. Le sélectionneur de l’équipe de France, comme d’autres personnalités originaires des Alpes-Maritimes, a interprété un hymne pour soutenir les sinistrés des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. Les Niçois Kephren Thuram, Alexis Claude-Maurice et Amine Gouiri ont également chanté, tout comme les Monégasques Ruben Aguilar, Wissam Ben Yedder, Cesc Fabregas, Enzo Millot, Axel Disasi et Benoît Badiashile.

Début octobre, toute la région avait été ravagée par le passage de la tempête Alex. Les violentes intempéries ont provoqué la mort de 9 personnes et la disparition de 9 autres. Les dégâts matériels ont également été particulièrement impressionnants dans les Alpes du Sud. Des routes ont été détruites et des maisons entières ont été balayées par les pluies diluviennes.