Au zénith de l’Europe dans les années 1990-2000 quand il était encore le vivier des Frenchies, Arsenal a perdu de sa gloire d’antan et plonge encore un peu plus au fil des saisons. Emmanuel Petit, passé chez les Gunners durant sa carrière, est écoeuré par son club de cœur.

Les souvenirs du Big 4 pour Arsenal sont bien loin… Abonné désormais au ventre mou du championnat anglais depuis plusieurs saisons, le club londonien a perdu de sa superbe et c’est un euphémisme. Malgré de belles promesses affichées en début de saison, Mikel Arteta n’est toujours pas parvenu à inverser la spirale négative qui foudroie les Gunners.

Le recrutement cinq étoiles avec les arrivées de Pépé, Aubameyang, Ozil, Mustafi ou encore Xhaka n’aura rien changé. Les mauvais résultats s’enchaînent et, alors que 2020 n’est même pas encore terminée, les coéquipiers de Willian, à des kilomètres de l’élite de la BPL, peuvent déjà faire une croix à la course au titre.

La goutte d’eau de trop pour Emmanuel Petit, passé par Arsenal de 1997 à 2000, qui a craqué pour RMC. « Arsenal me laisse indifférent. Ça vous choque ? C’est un de mes clubs de coeur avec Monaco. Mais ça fait quelques années maintenant où j’ai passé le stade du dépit, je suis tombé dans l’indifférence, Ce n’est pas grave, c’est simplement le résultat logique de ce qu’il se passe depuis des années avec une mauvaise gestion du board et des mauvais choix sur les périodes de transferts, poursuit l’ancien international français. Plus encore que ça, c’est le contenu et l’image dégagée par cette équipe en termes de personnalité et de caractère. Oui, le dépit a laissé place à l’indifférence. Aujourd’hui, j’essaie au maximum de me détacher pour ne plus me prendre la tête » a confié le champion du monde 1998, dépité par les résultats d’Arsenal.