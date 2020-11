Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps est revenu sur son entente avec le club du Paris Saint-Germain et ses discussions avec le champion de France notamment dans la gestion du cas Kylian Mbappé.

Deschamps rassure les médias en conférence de presse et précise qu’il possède une bonne entente avec les dirigeants du PSG notamment Leonardo. « J’ai de bonnes relations. Qui dit relations dit échanges. Je sais que vous êtes curieux. Certains annoncent des choses erronées. Je ne suis pas là pour vous dire avec qui j’ai parlé. Entre personnes respectueuses, nous faisons bien les choses. Il y a des échanges, sans vous dire la teneur, comme entre les staffs médicaux pour un même objectif, protéger les joueurs », estime « DD ».

Avant d’enchaîner : « Ce n’est pas spécifique au PSG. Quand il y a l’équipe nationale, l’intérêt du club est que le joueur puisse récupérer. Je comprends ça, mais j’ai de bonnes relations. Les choses sont très claires. Je n’ai pas de souci, je ne pense pas qu’il y en ait de leur côté. Dans le cas de Kylian, dans l’urgence on aurait pu faire les choses différemment, mais on est suffisamment responsables pour faire les choses le plus correctement possible et dans l’intérêt de tous. » Pour rappel, Kylian Mbappé n’a joué ni le match amical face à la Finlande ni la rencontre au Portugal.