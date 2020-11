Pep Guardiola avait récemment démenti les rumeurs d’un retour au FC Barcelone. Il va plus loin en engageant les discussions pour une prologation à Manchester City.

C’est le Telegraph qui nous livre cette information. Sur la banc de Manchester City depuis 2014, le technicien espagnol devrait prolonger son bail qui s’achève le 30 juin prochain. Un contrat qui lui rapporte 27,5 millions d’euros par saison. Pep Guardiola se sent bien dans le Nord de l’Angleterre et a le sentiment de ne pas être allé au bout de l’aventure avec les Skyblues, notamment en Ligue des champions. Par ailleurs, le Catalan n’a pas envie de revenir entraîner le FC Barcelone. Il estime ne plus avoir l’énergie nécessaire pour évoluer dans ce club où tout est très politique.

Affaire à suivre. Mais il semble que le Barça et tous les clubs qui espéraient recruter Guardiola la saison prochaine, comme le PSG, doivent abandonner !