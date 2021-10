Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps est revenu sur le match et la victoire ce jeudi soir en demi-finale de la Ligue des nations face à la Belgique.

Le coach des Bleus a surtout évoqué le prochain match et la finale à venir du côté de Milan contre l’équipe d’Espagne qui s’est qualifiée après un succès 2 buts à 1 contre l’Italie mercredi soir. « J’ai regardé le match hier contre l’Italie. J’ai vu une équipe d’Espagne très performante qui a obligé cette équipe d’Italie à défendre. Elle a toujours cette capacité à priver l’adversaire de ballons, à le fatiguer. Même si l’Italie a poussé à dix, la qualification pour la finale est logique. C’est toujours le même problème. Peu importe les joueurs. » Explique-t-il face aux médias.

Avant de terminer : « Même si ce sont des jeunes, il y a cette capacité à confisquer le ballon. Il faudra qu’on l’ait aussi, qu’on soit efficace, on va penser à bien récupérer. Ça fait un petit moment qu’on n’a pas rencontré l’équipe d’Espagne. Les derniers souvenirs que j’en ai, ça remonte un petit peu. C’est toujours difficile, j’ai un peu de temps pour réfléchir pour faire mes choix par rapport à cet adversaire. Il y a un titre en jeu, pour Luis comme pour moi. On était là pour ça, on est les deux finalistes. Et c’est important de gagner des titres. Dimanche, il y aura un heureux et un malheureux. J’espère être du côté de celui heureux. » Ce choc face aux Espagnols aura lieu dimanche soir à 21 heures.