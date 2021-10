Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a rendu un dernier hommage à son ami Bernard Tapie qui nous a quitté dimanche dernier.

« Si sur le terrain nous sommes parfois adversaires, dans l’amitié et le deuil nous sommes une famille. Nos pensées vous accompagnent pour rendre un magnifique hommage à Bernard qui le mérite plus que d’autres, lié à la Cité Phocéenne et l’Histoire du foot populaire pour l’éternité. » A posté le président des Gones via son compte Twitter, alors que Bernard Tapie dit le « BOSS » a été enterré ce vendredi en début d’après-midi à Marseille.