Invité exceptionnel de ‘Rothen s’enflamme’ ce soir sur RMC, Didier Deschamps a fait le bilan d’un Euro 2020 qu’il ne considère pas « raté ».

« Un Euro réussi c’est quoi, être champion d’Europe? Les équipes à faire le doublé, il n’y en a pas beaucoup. Espagne et France ont réussi à le faire. Je sais où vous voulez en venir en disant que j’ai pu être moins exigeant. Je garde la même exigence. C’est le résultat qui amène les choses. Après le Mondial 2018, le regard des autres a changé. Tout ce qu’il font est regardé différemment. Avant l’Euro, il y avait la motivation et l’envie. Jusqu’à la 81e, on mène 3-1. Sans bonne préparation on aurait pas fait le match contre l’Allemagne. On a été impacté par la chaleur, par la bulle sanitaire et des hôtels choisis par l’UEFA. »

Le sélectionneur de l’équipe de France en a également profité pour revenir sur la petite polémique qui avait frappé les Bleus, au sujet du tireur désigné pour les penaltys. « Je suis en immersion totale. Dans le groupe, ils savaient qui faisait quoi. L’important c’est que les joueurs le savent. Il y a toujours eu une hiérarchie mais il y a aussi le ressenti du joueur. Que cela soit Kylian ou Antoine, ils le savaient. »