Lors de son retour à Munich, Bouna Sarr a eu quelques problèmes à l’aéroport. Alors qu’il s’agissait d’un simple contrôle de routine selon les douaniers, le latéral Sénégalais s’est plaint de racisme.

Remonté et très en colère, l’ancien de l’Olympique de Marseille a expliqué : « Tu atterris à l’aéroport, tu attends tes bagages, et parmi plus de 200 passagers, c’est sur toi qu’on lâche un chien de la douane en un claquement de doigts, qui te grimpe dessus comme si tu n’étais pas « propre » ou un « dealer » ». Il vient donc ici, de manière sous-jacente, accuser de racisme les douaniers de l’aéroport de Munich.

Si le Sénégalais a raison d’être en colère en vue de la pression qu’il a subit pour rien, les douaniers s’avèrent être dans leur droit. Le porte-parole des douanes allemandes, Thomas Meister a répondu aux accusations de racisme du joueur du Bayern Munich. « Je peux confirmer le contrôle de dimanche. Cependant, je rejette catégoriquement l’accusation de racisme. C’était un contrôle normal. Le chien de la douane a réagi. Monsieur Sarr a été emmené dans une zone de dédouanement. Là, ses bagages ont été contrôlés. »