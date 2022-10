Qui dit Lakers dit début de saison cata. Qui dit saison cata dit changement d’effectif. Qui dit changement d’effectif dit bye bye Westbrook. Ok on arrête.

La franchise californienne n’est vraiment pas bien rentrée dans son exercice 2022/2023. Avec un bilan de 3 défaites pour 0 victoires, les dirigeants des Lakers songent déjà à modifier leur roster. On ne vous apprendra rien en vous disant que le joueur le plus en danger est Russell Westbrook aka l’indésirable. La bande de LeBron James est désespérément en quête d’adresse à 3 points et de gestion à la mène. Des cases que côche parfaitement Terry Rozier, le meneur virevoltant des Charlotte Hornets.

Selon Shams Charania de The Athletic, les dirigeants des Lakers seraient prêts à faire des propositions à la franchise de Michael Jordan avant le 24 novembre, alors que ces derniers assuraient ne pas vouloir modifier l’effectif avant cette date.