Le Brésilien Alex Apolinario qui jouait pour Alverca est décédé ce jeudi d’une mort cérébrale à l’âge de 24 ans.

C’est une bien triste nouvelle que nous venons d’apprendre. Alex Apolinario, joueur du FC Alverca formé à Cruzeiro, est décédé ce jeudi à l’âge de 24 ans. Le 3 janvier, le jeune Brésilien, s’est écroulé sur le terrain dans une action effrayante où il a perdu connaissance. Il est tombé en arrière en plein match contre Uniao de Almeirim pour la dixième journée du championnat (d3 portugaise).

Tout s’est produit de manière totalement inattendue. On jouait alors la 27e minute de la rencontre quand le joueur est tombé au sol. L’ambulance a mis un peu plus de 60 secondes pour atteindre le milieu du terrain avant d’emmener Alex jusqu’à l’hôpital. Pendant ce temps, ses coéquipiers et ses rivaux d’un match formaient un cercle dans le rond central pour prier pour sa santé. Aujourd’hui, quatre jours plus tard, le jeune footballeur a perdu la vie par « mort cérébrale ».