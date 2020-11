Le monde du football n’échappe pas à la crise du Coronavirus. Et en particulier le football italien… Touché de plein fouet, certains clubs ne payent plus leurs joueurs depuis le mois d’août. Parmi eux, la Lazio Rome, Naples, le Genoa, la Sampdoria et Benevento.

La Gazzetta dello Sport a lâché une bombe ce samedi en rappelant l’impact néfaste de la Covid-19 sur le football italien. Si les autorités transalpines ont accordé aux clubs en question plusieurs délais supplémentaires en raison du contexte, le moment de passer à la caisse est imminent. En cas d’impossibilité de paiement, les clubs cités seront sanctionnés et pourront se voir retirer des points en Serie A.

Mais Naples, la Lazio Rome, le Genoa et Benevento ne sont pas les seuls dans le pétrin. Si ces derniers n’ont pu honorer leurs engagements depuis le mois d’août, d’autres ont seulement tenu un mois supplémentaire. Bologne, l’Inter, Parme, la Roma et Crotone n’ont plus payé leurs joueurs depuis le mois de septembre. De grands noms, de grandes entités dans une difficulté extraordinaire… L’après Covid-19 s’annonce très compliqué y compris pour le monde du football…