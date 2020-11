Devenu indispensable à Sassuolo (actuel 3e de Serie A), Maxime Lopez devrait être officiellement transféré en Italie. Prêté avec option d’achat, l’OM devrait récupérer entre 1 et 3 millions d’euros pour son ancien milieu de terrain. Une somme dérisoire quand on sait les qualités de Lopez.

«Il sait jouer au foot, il a joué plus de 100 matchs devant un grand public et avec une grosse pression. Et il est complémentaire de (Manuel) Locatelli. Ce sont deux joueurs de qualité», voici les mots de son entraîneur, Roberto De Zerbi, au sujet du jeune minot. Des louanges qui situent l’adaptation rapide de l’ancien marseillais qui a déjà pris part à 6 rencontres de Serie A. Au bout de 20, le milieu de terrain sera officiellement joueur de Sassuolo.

Et c’est à ce moment que Marseille touchera entre 1 et 3 millions d’euros. Comment les dirigeants olympiens ont-ils pu négocier une si faible somme pour un joueur en fin de contrat en 2022 ? Navrant… Seule consolation, une éventuelle commission de 30% en cas de futur transfert.