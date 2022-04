Surclassé par Crystal Palace ce soir (3-0), Arsenal laisse filer une belle occasion de se rapprocher du podium.

Patrick Vieira n’aura eu aucune pitié face à son ancien club en match de clôture de la 31e journée de Premier League. Plus conquérants que les Gunners ce soir, les Eagles de Crystal Palace n’auront eu besoin que d’un petit quart d’heure de jeu pour tromper la vigilance d’Aaron Ramsdale. Un but signé Jean-Philippe Mateta (16′), à la conclusion d’un coup franc lointain tiré dans la boîte. Dans la foulée Palace va même enfoncer le clou avec un but de Jordan Ayew (24′), qui a profité d’une grosse erreur de Ben White pour se retrouver en face à face avec le portier d’Arsenal.

Au retour des vestiaires, la domination des locaux va repartir de plus belle avant d’être concrétisée par un troisième but, inscrit cette fois par Wilfried Zaha. Fauché dans la surface par Martin Odegaard, l’Ivoirien va se faire justice lui-même sur penalty (74′). Malgré quelques tentatives, les Gunners ne reviendront pas au score. Ils s’inclinent 3 à 0 dans ce derby londonien et cèdent ainsi la 4e place de Premier League à Tottenham.