Tout proche de prendre les commandes de Crystal Palace en Angleterre, Lucien Favre aurait finalement fait machine arrière.

Comme l’a indiqué « Sky Sports », le coach helvète a refusé le poste d’entraîneur des Eagles la saison prochaine. Pourtant tout était bien parti pour qu’il signe un contrat de trois années soit jusqu’en 2024. Finalement, il a dit non aux dirigeants et ne sera donc pas le prochain technicien de l’équipe de Premier League. Palace avait pourtant accéléré les discussions et attendait que Lucien Favre obtienne son permis de travail avant l’officialisation de son arrivée, qui n’aura pas lieu.