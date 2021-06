Toujours en quête d’un joueur au poste de latéral droit pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille compte toujours sur le retour de Pol Lirola, mais il existe aussi un intérêt pour Valentin Rosier.

Il y a quelques jours, Ekrem Konur, spécialiste du football turc avait annoncé : « L’OM est sur le point de finaliser les signatures de Valentin Rosier et de David Luiz. Les deux joueurs veulent signer à Marseille. Le club phocéen est en négociations avec le Sporting pour Valentin Rosier. Les Portugais ont accepté de réduire le prix du joueur de 8,5 ME à 7 ME. » S’il ne s’exprime pas sur David Luiz, aujourd’hui, la réalité semble toute autre concernant Valentin Rosier. Deux nouveaux clubs, le Celtic Glasgow ainsi que la Lazio Rome seraient aussi passé à l’action pour recruter le latéral droit prêté au Besiktas par le Sporting Portugal la saison dernière. Les Italiens ont même fait une offre de 7 millions d’euros comme le précise « Tuttomercatoweb. »